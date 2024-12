Un Natale da ricordare: il Christmas Party SSC Napoli [FOTO]

Il Christmas Party della SSC Napoli ha regalato ai presenti una serata indimenticabile, unendo eleganza, arte e sapori stellati.

La magia della serata è iniziata con l’energia travolgente del coro gospel The Blue Gospel Singers, che ha accolto gli ospiti con una performance emozionante e carica di atmosfera natalizia.

L’evento, presentato dalla carismatica coppia formata da Daniele Decibel Bellini e Fatima Trotta, ha visto la partecipazione di ospiti d’eccezione che hanno reso la serata ancora più speciale.

La cucina è stata protagonista con i piatti stellati firmati dagli chef Andrea Aprea, Francesco Sposito e Pasquale Palamaro, che hanno presentato creazioni straordinarie per deliziare i palati degli invitati. L’organizzazione culinaria è stata affidata al nostro catering ufficiale, Don Peppe, sinonimo di qualità e tradizione.

La serata è stata arricchita da emozionanti momenti artistici. L’attrice Cristiana Dell’Anna ha aperto l’evento con un monologo intenso e toccante, seguito da un secondo monologo interpretato dall’attore Marco D’Amore, che ha incantato il pubblico con la sua maestria.

Non sono mancate le performance musicali con il tenore Giuseppe Mazzucchiello e con il cantautore Andrea Sannino.

Una serata che ha celebrato il talento, la passione e l’eleganza, riunendo il meglio della tradizione partenopea e regalando ai presenti un’esperienza da vivere e ricordare.