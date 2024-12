Torre del Greco – Generi alimentari alle persone in difficoltà, l’iniziativa degli ultras corallini

Continuano le iniziative di solidarietà in città per il Natale. Stavolta a scendere in campo sono stati gli ultras della Turris che in vista delle imminenti festività natalizia hanno dato il via a una raccolta per le famiglie più bisognose. Nella giornata di ieri i gruppi Cattive Compagnie, Zona Rossa e Hijos De Barrios, presso la mensa di Sant’Antonio, hanno distribuito generi alimentari e di prima necessità. Un cuore grande sugli spalti e in giro per l’Italia per sostenere la Turris, un cuore altrettanto grande fuori dallo stadio, i ragazzi del tifo organizzato hanno teso una mano ai più bisognosi regalando un momento di solidarietà. Una vicenda extracalcistica dai sani valori promossa a pieni voti, portata avanti da ragazzi che hanno dimostrato che insieme si può donare un momento di felicità a chi è in difficoltà.