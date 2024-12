Napoli – Lazio 0-1, le pagelle: Olivera pasticcia, Lukaku impalpabile

MERET 6: bella parata su Isaksen, salvato dalla traversa nella ripresa. Non può nulla sul gol del danese. Fulminato

DI LORENZO 5,5: in fase difensiva sbaglia poco, si vede di meno in sovrapposizione. Timido

RRAHMANI 6: nessuna sbavatura particolare, tutto sommato tiene bene Castellanos. Tignoso

BUONGIORNO 6: regge con autorità il pacchetto difensivo, tempestivo nelle chiusure. Solido

OLIVERA 5: buca l’intervento in occasione della rete di Isaksen. Pasticcione

ANGUISSA 6: lotta in mediana, si butta spesso in avanti e scheggia il palo di testa. Generoso (dal 92′ FOLORUNSHO s.v.)

LOBOTKA 6: tocca come sempre tanti palloni, anche se non sempre trova il varco per aprire il gioco. Gioca spesso in orizzontale. Scolastico (dall’81’ GILMOUR s.v.)

MCTOMINAY 5,5: parte bene impegnando Provedel, poi fatica a restare nel vivo del gioco. Eclissato (dall’81’ RASPADORI s.v.)

POLITANO 5,5: si muove tanto ma il lavoro di sacrificio lo rende poco presente negli ultimi sedici metri. Disinnescato (dal 75′ NERES s.v.)

LUKAKU 5: tocca pochissimi palloni, i compagni lo aiutano poco ma da lui ci si aspetta molto di più. Impalpabile (dal 92′ SIMEONE s.v.)

KVARA 5,5: unico squillo il gol sfiorato con una gran punizione. Per il resto salta raramente l’uomo. Poco assistito dai compagni e maltrattato dalla difesa ospite. Innocuo