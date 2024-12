Castellammare – In giro per la città con una pistola pronta a sparare, arrestato 19enne

E’ pomeriggio. Siamo nel centro cittadino di Castellammare di Stabia, a due passi dalla caserma dei Carabinieri. Una gazzella nota un ragazzo. Ha 19 anni ed è già noto alle forze dell’ordine. Si decide di fermarlo e controllarlo. Perquisito, il giovane viene trovato in possesso di una pistola calibro 38 con matricola abrasa. Nell’arma 5 proiettili di cui uno in canna. La pistola, pronta a sparare, viene sequestrata mentre il ragazzo è stato arrestato.

Il 19enne si trova nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’arma sarà sottoposta a rilievi balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.