Turris – Acr Messina: 1-2. Corallini di nuovo rimontati in casa

Perde ancora fra le mura amiche la Turris, ancora una volta in rimonta e adesso si fa davvero difficile anche una già insperata salvezza sul campo.

Partono bene i corallini che passano subito in vantaggio, ma un autorete di Cocetta, un gran gol di Anatriello e un rigore sbagliato di Esempio condannano la Turris.

Nel finale, corallini in dieci, Cocetta espulso.

Primo tempo

Al 5′ Turris in vantaggio. Ekuban riceve un cross dalla destra, colpisce di testa, ma trova una gran parata di Krapikas, sulla ribattuta però è più lesto Casarini a ribadire in rete.

Al 22′ pareggio del Messina. Autogol di Cocetta che con una deviazione maldestra manda il pallone nella propria porta.

Al 25′ rimonta del Messina con Anatriello che grazie ad uno schema da punizione, calcia da fuori area e realizza un gran gol.

Al 41′ ci prova Cocetta dall’interno dell’area, palla fuori.

Secondo tempo

Al 65′ chance per il Messina, Cominetti calcia a giro dal limite dell’area, Marcone respinge con una bella parata.

Al 66′ Anatriello calcia su errore di Esempio, pallone di poco alto.

Al 80′ rigore per la Turris. Calcia Esempio, ma Krapikas lo ipnotizza.

Al 85′ Turris in dieci. Espulso Cocetta.