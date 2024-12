Napoli- Lazio: 0-1. Baroni bissa il successo di Coppa Italia, Conte perde la vetta: decide una magia di Isaksen

Finisce 1-0 per la Lazio il posticipo domenicale tra il Napoli e la squadra capitolina. A decidere una rete di Isaksen che, ben imbeccato da Noslin, supera Olivera e con un perfetto tiro a giro batte Meret.

Partita sostanzialmente equilibrata, con due squadre che se la sono giocate a viso aperto. Due legni, uno per parte, entrambi nella ripresa: Dele Basshiru per la Lazio, Aguissa per il Napoli. Due gli interventi prodigiosi dei portieri, Provedel su Mc Tominay al 3°, Meret su Isaksen al 20°.

La sconfitta di oggi fa perdere la vetta al Napoli di Conte dopo 9 giornate. Ora gli azzurri sono secondi a 2 punti dall’Atalanta. I capitolini raggiungono l’Inter e la Fiorentina ad un punto dal Napoli.

Il Tabellino

Napoli-Lazio: 0-1 (pt 0-0)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay (37′ st Raspadori), Lobotka (37′ st Gilmour), Anguissa (47′ st Folorunsho); Politano (31′ st Neres), Lukaku (47′ st Simeone), Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Caprile, Juan Jesus, Rafa Marin, Spinazzola, Zerbin, Ngonge. All.: Conte

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli (16′ st Patric), Nuno Tavares (47′ st Gigot); Dele-Bashiru, Guendouzi; Isaksen (47′ st Lazzari), Dia (27′ st Pedro), Zaccagni; Castellanos (27′ st Noslin). A disp.: Mandas, Furlanetto, Bordon, Castrovilli, Tchaouna. All.: Baroni