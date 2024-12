Picerno – Turris 2-0: Ottavo match senza vittoria per i corallini

Ottava partita consecutiva senza vittoria per la Turris che ormai sembra essersi arresa al proprio destino. Ottimo primo tempo da parte degli uomini di Conte, che però chiudono la prima frazione in svantaggio, nonostante le molteplici occasioni da gol.

Secondo tempo spento da parte dei corallini e di gestione invece per il Picerno che nel finale, complice anche un errore di Esempio, chiudono la pratica.

Primo tempo

Al 3′ Picerno subito pericoloso com Bernardotto, ma Marcone salva.

Al 11′ risponde la Turris con Pugliese che di testa raccoglie un cross dalla destra, ma il pallone finisce fuori.

Al 22′ Picerno in vantaggio. Bernardotto resiste alla carica di Ricci, serve Esposito che a tu per tu con Marcone non sbaglia.

Al 27′ Turris vicina al pari. Scaccabarozzi crossa per Casarini, che però spedisce fuori.

Al 33′ Ci prova Onofrietti dal limite dell’area, ottima parata di Summa che salva il risultato.

Al 38′ il Picerno sfiora il gol. Bernardotto calcia a botta sicura, Marcone para, e sulla ribattuta Energe non riesce a segnare col portiere battuto.

Al 40′ ancora corallini pericolosi con Casarini che dagli sviluppi di una punizione, stacca di testa, ma trova solo la traversa.

Secondo tempo

Al 51′ ci prova Esposito dall’interno dell’area di rigore, ottima risposta di Marcone che evita il secondo gol ai padroni di casa.

Al 80′ ci prova Scaccabarozzi da una punizione dal limite, pallone alto.

Al 83′ segna ancora il Picerno, stavolta lo fa con Bernardotto che viene servito da Petito, ed a porta vuota insacca.

Al 91′ ci prova ancora Scaccabarozzi, Summa manda in angolo.