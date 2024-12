Torre del Greco – Natale in città: ricco programma di eventi per il fine settimana

È un programma estremamente ricco quello che attende cittadini e visitatori di Torre del Greco nel fine settimana. Sono infatti tanti gli eventi previsti nel cartellone pensato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, con la direzione artistica di Gigi Di Luca. Dopo il successo ottenuto da Noa Symphonic in concerto con l’orchestra del conservatorio Sala di Benevento e da Maurizio Casagrande con i Li Febi Armonici con il concerto-spettacolo di Franco Cutolo “La leggenda del mare da Omero ai migranti”, oggi alle 20.30, sul palco allestito nella villa comunale Ciaravolo, è in programma “Natale in musica-Giovani artisti in scena” a cura del Forum dei Giovani con il gruppo musicale Ear Buzz. Domani, sabato 21, sarà la volta di Ray Gelato & The Giants nell’atteso “The Godfather of swing”, con unica data a Torre del Greco direttamente da Londra. Domenica 22 invece previsto Agro Jazz orchestra campana in “The voice of Christmas”. Anche questi appuntamenti sono programmati alle 20.30 nella villa Ciaravolo.

Sempre domenica due appuntamenti (entrambi alle 20) per la sezione del cartellone intitolata “Natale in chiesa”: nella parrocchia di Santa Maria La Bruna concerto da camera a cura della banda musicale “I Corallini”, mentre nella basilica di Santa Croce si esibiranno gli Etnica Ditirambo in “Era nott’ ‘e parea miezo juorno”.

Nei fine settimana delle feste, quando andrà in vigore l’isola pedonale prevista lungo le arterie del centro, è in programma un ampio intrattenimento in strada; domani dalle 17.30 performance musicale itinerante di Bateria Pegaonda; domenica, dalle 10.30, la compagnia degli sbuffi proporrà “Merry Christmas Parade”, mentre Guido Burzio sarà protagonista dello spettacolo di clown e giocoleria; alle 17.30 sarà la volta della Baracca dei buffoni in Fleur, spettacolo poetico itinerante con trampoli e musica. La rassegna Nativi vesuviani in villa Ciaravolo dedicata agli autori proseguirà con i seguenti appuntamenti, tutti alle 19: venerdì 20 “Senza classe” di Vito Nocera; sabato 21 Isabela di Eugenio Alaio e “Nero di lava” di Nada Skaff; domenica 22 dicembre “Le case di Mariaurora” di Mariolina Bencivenga e “San Gennaro si fida di me” di Salvatore Formisano.