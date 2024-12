Genoa-Napoli 1-2: Gli Azzurri vicono a Marassi grazie ad un super primo tempo

Il Napoli ha ottenuto una vittoria importante allo Stadio Marassi di Genova, battendo il Genoa per 2-1 grazie a una prestazione solida e a due gol nel primo tempo. Nonostante una reazione dei padroni di casa nella ripresa, gli azzurri hanno portato a casa i tre punti, consolidando la loro posizione nelle zone alte della classifica di Serie A.

Il Napoli Parte Forte e Prende il Comando

La partita si è messa subito bene per il Napoli, che è passato in vantaggio al 15′ grazie a un gol di Anguissa. L’azione è stata costruita bene sulla sinistra, con Neres che ha servito un assist preciso al centrocampista camerunese, il quale ha battuto Leali con un colpo di testa preciso. Un gol che ha dato subito fiducia agli uomini di Antonio Conte, i quali hanno mostrato una grande solidità, sia in fase difensiva che offensiva.

Pochi minuti dopo, al 23′, il Napoli ha raddoppiato con un colpo di testa di Rrahmani, che ha sfruttato un preciso assist di Lobotka dalla trequarti. Il difensore kosovaro ha svettato più in alto di tutti e ha infilato il portiere del Genoa con un colpo di testa che non ha lasciato scampo. Il Napoli, quindi, si è trovato in controllo della partita, con il Genoa che non riusciva a reagire efficacemente.

Il Genoa Accorcia con Pinamonti, ma Non Basta

Nel secondo tempo, il Genoa ha cercato di reagire, spinto dalla necessità di recuperare il risultato. La squadra di Vieira ha aumentato la pressione e ha trovato il gol al 6′ con Pinamonti. Il centravanti rossoblù ha sfruttato un assist di Vitinha, che ha messo in mezzo un pallone preciso, e con un colpo di testa ha battuto Meret, accorciando le distanze.

Il gol ha dato un po’ di speranza al Genoa, che ha provato a spingere per cercare il pareggio.

Il grifone ha spinto molto ed è riuscito a creare almeno 4 occasioni pericolose salvate da un super Meret.

Il risultato finale è stato un 2-1 che premia la solidità e la qualità del gioco del Napoli, che ha saputo resistere dopo il gol subito ed ha portato a casa una vittoria fondamentale in ottica campionato.

Tabellino della Partita:

– Genoa-Napoli: 1-2 (0-2)

Marcatori:

– 15′ pt Anguissa (N)

– 23′ pt Rrahmani (N)

– 6′ st Pinamonti (G)

Assist:

– 15′ pt Neres (N)

– 23′ pt Lobotka (N)

– 6′ st Vitinha (G)

Genoa (4-5-1): Leali; Sabelli (34′ st Norton-Cuffy), Bani, Vasquez, Martin; Miretti (38′ st Balotelli), Badelj (26′ st Thorsby), Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha (26′ st Ekuban). (A disp: Gollini, Sommariva, Marcandalli, Vogliacco, Bohinen, Melegoni, Masini, Pereiro, Ankeye). All: P. Vieira.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano (41′ st Spinazzola), Lukaku (28′ st Simeone), Neres (28′ st Kvaratskhelia). (A disp: Contini, Caprile, Mazzocchi, Gilmour, Marin, Zerbin, Folorunhsho, Ngonge, Raspadori). All. A. Conte.

Arbitri: F. La Penna di Roma 1; assistenti: L. Mondin di Treviso e V. Vecchi di Lamezia T.; IV ufficiale D. Perenzoni di Rovereto; VAR D. Doveri di Roma; AVAR D. Chiffi di Padova.

Ammoniti: 32′ pt Juan Jesus (N); 17′ st Sabelli (G), 39′ st Norton-Cuffy (G)

Recupero: 2′ pt; 5′ st.

Spettatori: 33.435 (2.032 ospiti)

Conclusioni:

Con questa vittoria, il Napoli si conferma una delle squadre più in forma della Serie A. La squadra di Antonio Conte ha dominato per lunghi tratti del match, sfruttando la qualità dei suoi giocatori in attacco e mantenendo una difesa solida. La reazione del Genoa nel secondo tempo non è stata sufficiente per evitare la sconfitta, ma la squadra di Vieira ha comunque mostrato carattere. Il Napoli, con una prestazione convincente nei primi 45 minuti, ha consolidato la sua posizione nelle prime posizioni della classifica, e ora guarda con fiducia ai prossimi impegni.

