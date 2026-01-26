D’intesa con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sabato 24 gennaio ha richiamato a Roma per consultazioni l’Ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado.
Il Ministro Tajani riceverà l’Ambasciatore nel pomeriggio per concordare le azioni da intraprendere a seguito della decisione della magistratura cantonale di disporre la scarcerazione del proprietario del locale di Crans Montana in cui si è sviluppato l’incendio del 1° gennaio.
