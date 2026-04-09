Tajani sente i Ministri di Kuwait e Algeria: preoccupazione per la tregua nel Golfo, allarme per il Libano

Il Ministro degli Esteri Tajani ha avuto ieri colloqui telefonici con il Ministro degli Affari Esteri del Kuwait, Sceicco Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, e con il Ministro degli Affari Esteri dell’Algeria, Ahmed Attaf, per uno scambio sulla crisi nel Golfo e sugli ultimi attacchi militari in Libano.

Nel corso dei colloqui, il Ministro Tajani ha sottolineato come l’Italia abbia accolto con favore l’annuncio della tregua di due settimane raggiunta nella notte da Iran e USA, evidenziando come la priorità sia ora quella di consolidare questo risultato attraverso una cessazione permanente delle ostilità e il raggiungimento di un accordo di pace.

Gli attacchi che anche oggi sono stati indirizzati contro paesi del Golfo e le operazioni militari in Israele sono fonte di preoccupazione sulla tenuta della tregua.

L’obiettivo condiviso è una pace duratura, che tenga conto delle esigenze di sicurezza di tutti gli attori coinvolti. Tajani ha lodato l’atteggiamento responsabile adottato dai Paesi del Golfo che, pur a fronte di attacchi ingiustificati, hanno evitato reazioni tali da innescare una ulteriore escalation.

Il Ministro Tajani ha espresso condanna per l’attacco dell’IDF a un convoglio italiano di UNIFIL e ribadito come la messa in pericolo di convogli e militari di UNIFIL non possa essere tollerata. Gli attacchi dell’IDF in Libano che coinvolgono la popolazione civile rischiano di far saltare una tregua che è vitale per pacificare tutta la regione.

Al suo omologo del Kuwait, il Ministro Tajani ha confermato il pieno sostegno dell’Italia, sottolineando la continuità della presenza italiana, sia attraverso l’Ambasciata sia con il contributo dei militari italiani presenti nel Paese, a testimonianza dell’impegno concreto per la stabilità e la sicurezza dell’area. Con il Ministro Attaf ha evidenziato il ruolo di primo piano svolto dall’Algeria nel mondo arabo e nel settore energetico, sottolineando come Algeri rappresenti un partner cruciale per l’Italia negli approvvigionamenti energetici, in una fase in cui la sicurezza e la diversificazione delle fonti rivestono un’importanza strategica fondamentale.