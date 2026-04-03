Il Ministero degli Esteri segue con la massima attenzione, dal primo momento, il caso della giornalista americana Shelly Kittleson, rapita in Iraq. Shelly Kittleson collabora attivamente anche con diverse testate italiane: il Ministro Antonio Tajani ha chiesto alla Farnesina, in raccordo con l’Ambasciata d’Italia a Baghdad, di essere impegnata sul caso e a verificare ogni elemento utile che possa portare alla sua liberazione. L’Ambasciatore d’Italia a Bagdad è in contatto con le autorità irachene e l’Ufficio del portavoce è in contatto con un quotidiano con cui la giornalista collabora.
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Iraq – Farnesina segue caso della giornalista americana rapita
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