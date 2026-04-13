Argentina – Approvata la controversa riforma della legge sui ghiacciai

E’ stata definitivamente approvata la controversa riforma della legge di protezione sui ghiacciai, presentata dal governo ultraliberista di Javier Milei per promuovere l’attività mineraria in Argentina. La riforma, che concede alle province maggiore autonomia nella definizione delle aree protette e nell’autorizzazione o nel divieto di attività economiche e minerarie al loro interno, era già stata approvata dal Senato a febbraio. Da ieri davanti al parlamento di Buenos Aires si erano radunati centinaia di manifestanti convocati da organizzazioni sociali, partiti di sinistra e ong ambientaliste per una veglia di protesta.