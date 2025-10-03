Tajani parla con i parlamentari in partenza da Israele: “Stiamo chiedendo liberazione di tutti gli altri italiani”

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha appena avuto un colloquio telefonico con i quattro parlamentari italiani della Flotilla fermati da Israele e liberati nella notte. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Assistiti dall’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv, i parlamentari sono all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv in partenza per l’Italia. Tajani dichiara che “il personale della nostra Ambasciata sta chiedendo alle autorità israeliane di effettuare visite consolari e di permettere la liberazione immediata di tutti gli attivisti”. L’Ambasciata a Tel Aviv sta chiedendo anche la possibilità di utilizzare un volo charter per l’Italia. Nella notte l’Ambasciatore d’Italia Luca Ferrari ha parlato con tutti gli altri connazionali, che sono in buone condizioni.