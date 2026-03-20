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Dichiarazione congiunta dei leader di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Giappone sullo Stretto di Hormuz

Condanniamo con la massima fermezza i recenti attacchi da parte dell’Iran contro navi mercantili disarmate nel Golfo, gli attacchi alle infrastrutture civili, compresi gli impianti petroliferi e del gas, e la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz da parte delle forze iraniane.

Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per l’escalation del conflitto. Esortiamo l’Iran a porre immediatamente fine alle minacce, alla posa di mine, agli attacchi con droni e missili e ad altri tentativi di bloccare lo Stretto alla navigazione commerciale, nonché a rispettare la Risoluzione 2817 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La libertà di navigazione è un principio fondamentale del diritto internazionale, anche ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Le conseguenze delle azioni dell’Iran si faranno sentire sulle persone in ogni parte del mondo, specialmente su quelle più vulnerabili.

In linea con la Risoluzione 2817 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sottolineiamo che tali interferenze con il trasporto marittimo internazionale e l’interruzione delle catene globali di approvvigionamento energetico costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. A questo proposito, chiediamo una moratoria immediata e totale sugli attacchi alle infrastrutture civili, compresi gli impianti petroliferi e del gas.

Ci dichiariamo disponibili a contribuire agli sforzi opportuni per garantire un passaggio sicuro attraverso lo Stretto. Accogliamo con favore l’impegno delle Nazioni che stanno avviando i lavori preparatori.

Accogliamo con favore la decisione dell’Agenzia internazionale per l’energia di autorizzare un rilascio coordinato di riserve strategiche di petrolio. Adotteremo ulteriori misure per stabilizzare i mercati energetici, tra cui la collaborazione con alcuni Paesi produttori per incrementare la produzione.

Ci impegneremo inoltre a fornire sostegno alle Nazioni più colpite, anche attraverso le Nazioni Unite e le istituzioni finanziarie internazionali.

La sicurezza marittima e la libertà di navigazione vanno a vantaggio di tutti i Paesi. Esortiamo tutti gli Stati a rispettare il diritto internazionale e a difendere i principi fondamentali della prosperità e della sicurezza internazionali.