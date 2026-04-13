Serie A – L’Inter batte il Como 3-4, i nerazzurri volano a +9 sul Napoli

Al Sinigaglia si è vista una partita splendida, giocata a ritmi altissimi fin dalle prime battute. Il Como parte a mille e pressa i nerazzurri in ogni zona del campo, costringendoli a giocare prevalentemente davanti a Sommer per tutto il primo tempo. A fronte di tanto pressing i lariani non riescono però a costruire palle gol, se non una mischia in area alla mezz’ora, dovendo ricorrere ai tiri dalla distanza per cercare di superare la difesa guidata con sagacia da Acerbi. Nel finale di frazione spuntano i gol. Va in vantaggio il Como con Valle, che al 36′ arriva puntuale a deviare in porta la respinta di Sommer su tiro di Nico Paz. Da manuale il raddoppio dei padroni di casa al 45′, con Butez che dalla propria area serve con un preciso rinvio Nico Paz, bravo a involarsi verso Sommer per superarlo con un preciso sinistro. L’Inter paga il conto davanti a un Como in grande spolvero, ma Thuram pochi secondi prima del riposo segna un gol che si rivelerà di un’importanza fondamentale per la sua squadra.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra di Chivu, rimasta in partita per il gol del francese, prende in mano il match. Thuram va ancora a segno, superando in pallonetto Butez che si fa sorprendere fuori dall’area di rigore. Dopo un triplo cambio degli ospiti (dentro Sucic, Bonny e Luis Henrique) arriva il terzo gol dell’Inter. Punizione pennellata di Calhanoglu, Dumfries sbuca in area e completa la rimonta. Dopo una sventagliata di Nico Paz dalla distanza respinta da Sommer i nerazzurri aumentano il divario con la seconda doppietta di giornata firmata da Dumfries. La partita resta piacevole perchè il Como non si arrende e riesce ad accorciare le distanze all’89’ con un rigore trasformato da Da Cunha, ma non c’è più tempo per gli uomini di Fabregas per cercare il pareggio che sfuma sulla traversa nel recupero di Ramon. L’Inter prende il largo e allunga in classifica, il Como perde il quarto posto a favore della Juventus.