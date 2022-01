Serie A – Pari tra Milan e Juventus, ok Napoli e Inter

Nella 23° giornata di Serie A l’Inter mantiene la vetta della classifica battendo 2-1 in rimonta il Venezia a San Siro non senza faticare. Il gol vittoria dei nerazzurri arriva infatti soltanto nel finale di gara. Non stecca il Napoli, che al Maradona si aggiudica per 4-1 il derby campano contro la Salernitana. Termina a reti bianche il confronto dell’Olimpico tra Lazio ed Atalanta, identico risultato nel match tra Milan e Juventus. Tre punti invece per la Roma che si impone per 4-2 sull’ostico campo dell’Empoli. Esordisce con uno 0-0 il nuovo allenatore del Genoa Blessin. I liguri impattano a Marassi contro l’Udinese e muovono una classifica ancora molto preoccupante. Finiscono 1-1 Cagliari – Fiorentina e Torino – Sassuolo. Vince il Verona, che piega 2-1 il Bologna al Bentegodi. Successo pesantissimo quello dello Spezia, che fa suo il derby ligure contro la Sampdoria del nuovo tecnico Giampaolo. Gli spezzini vincono 1-0 inanellando il quarto successo nelle ultime cinque gare, un ruolino di marca che li allontana decisamente dalla zona calda.