Torre del Greco- Aggredisce una donna: arrestato un 46 enne

Nel pomeriggio di lunedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne per tentata estorsione e lesioni personali.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a Torre del Greco per la segnalazione di una lite.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna la quale ha riferito che, poco prima, il marito le aveva chiesto del denaro e che, di fronte al suo rifiuto, l’aveva colpita al volto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.