Fonte sportellodeidiritti.org

India – Un elefante inferocito uccide 22 persone

Un elefante sta seminando il caos nello stato nord-orientale indiano del Jharkhand. Il giovane maschio, con una sola zanna, ha ucciso 22 persone in nove giorni, compresi bambini. La vittima più giovane avrebbe solo otto mesi. Dall’inizio dell’anno, l’enorme animale ha ripetutamente attaccato i contadini nei loro campi nelle zone rurali, soprattutto di notte. In India, molte persone dormono nei campi o davanti ai fienili per sorvegliare il raccolto. Per paura dell’elefante infuriato, molti abitanti dei villaggi trascorrono la notte sui tetti delle loro case. L’elefante è completamente imprevedibile e attacca chiunque veda, secondo le autorità. Ci sono già stati numerosi decessi. Ad esempio, una famiglia è rimasta vittima dell’animale infuriato: un padre e i suoi due figli di 8 e 6 anni, sono stati aggrediti; la madre è riuscita a fuggire con la figlia di due anni ferita. Più tardi, sono stati ritrovati i corpi mutilati dell’uomo e dei bambini. Un funzionario forestale ha dichiarato alla BBC: “Si tratta di una situazione senza precedenti. È la prima volta che un tale numero di decessi è stato collegato a un singolo elefante maschio in questa regione”. Le autorità stanno cacciando l’animale con oltre 100 operatori forestali. Intendono tranquillizzarlo e liberarlo in natura. Presumono che l’elefante sia in estro. Durante questo periodo, afferma la D.ssa Diana D’Agata, Veterinary Surgeon nel Regno Unito, esperta di fauna selvatica, i livelli di testosterone sono significativamente elevati e i maschi sono particolarmente aggressivi. Il periodo di recezione può durare fino a 20 giorni. Il pericolo per la popolazione rimane quindi elevato. Gli incidenti con gli elefanti, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si verificano ripetutamente nella regione, ma mai prima d’ora la situazione era stata così grave. Il problema è causato dall’uomo: la deforestazione sta causando la perdita di sempre più habitat per gli animali, e l’uomo si sta avvicinando sempre di più.