Fonte Ansa

Spagna – Sale a 41 il numero delle vittime dell’incidente ferroviario di Adamuz

Sono ancora provvisori i numeri della tragedia in Andalusia, dove si sono scontrati due treni dell’Alta velocità ad Adamuz, vicino Cordova. Tre vagoni sono deragliati e finiti in un terrapieno. E’ salito a 41 il numero delle vittime accertate dell’incidente ferroviario. Lo ha confermato il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente. Sono attualmente 41 le persone ricoverate in ospedale, tra le quali 4 bambini, 12 in terapia intensiva, secondo l’ultimo bilancio delle forze di polizia, che tuttavia potrebbe aumentare. Sono state complessivamente 43 le denunce di familiari di persone che risultano disperse nella sciagura ferroviaria, ha confermato il ministero dell’Interno, Fernando Grande Marlaska. Nessun italiano sarebbe coinvolto, afferma la Farnesina. Da oggi proclamati tre giorni di lutto nazionale per le vittime di Adamuz