Venezuela – Machado consegna il suo Nobel a Trump

Maria Machado ha consegnato il suo premio Nobel per la pace a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca per il suo ‘impegno “nella difesa della libertà in Venezuela”. Lo ha detto la leader dell’opposizione venezuelana a Sky News. Il presidente Usa la ringrazia: ‘Un gesto di reciproco rispetto’. Un gesto puramente simbolico, anche perché il comitato di Oslo ha già chiarito che il prestigioso riconoscimento non è trasferibile.