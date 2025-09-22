Fonte sportellodeidiritti.org

India – La mano di una neonata spunta da terra: pastore salva bimba di 15 giorni sepolta viva

Una neonata di 15 giorni è stata ritrovata sepolta viva domenica 14 settembre 2025 nel villaggio di Godapur dell’Uttar Pradesh, in India. La bambina, ricoverata in condizioni critiche, è stata trasferita in terapia intensiva. Un pastore che portava le sue capre al pascolo ha notato la mano della cucciola che spuntava da terra tra alcuni alberelli. Sentiti i suoi lamenti provenire da un cumulo di terra ha allertato immediatamente la polizia. Lo riporta il Telegraph India. La polizia è intervenuta sul posto salvando così la neonata, una bambina di 15 giorni che era stata sepolta viva. “La bambina respirava ed è stata immediatamente portata all’ospedale pubblico locale, da dove è stata trasferita alla facoltà di medicina per ricevere cure migliori “, ha dichiarato la polizia. Rajesh Kumar, direttore della facoltà di medicina statale, ha dichiarato alla BBC che la neonata è stato ricoverato in condizioni critiche domenica pomeriggio, coperto di fango e soffocato dopo che della terra gli era entrata in bocca e nelle narici. “Era in condizioni critiche, mostrava segni di ipossia o mancanza di ossigeno. Era stata morsa da insetti e anche da un animale “, ha detto il dottor Kumar. “È stata ricoverata in terapia intensiva e le è stato assegnato un medico dedicato. Si stima che il bambino abbia circa 15 giorni “, ha affermato. La polizia ha aperto un’indagine. Sono in corso ricerche per trovare i genitori della bambina e identificare i responsabili. Questo incidente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , non è il primo in India. Nel 2019, la BBC ha riportato il caso di una neonata prematura trovata sepolta viva in un vaso di terracotta. Dopo diverse settimane di ricovero in ospedale, i medici hanno dichiarato che era guarita. In India, le donne subiscono discriminazioni sociali per tutta la vita e le ragazze sono considerate un peso finanziario, soprattutto nelle comunità povere. Tuttavia il caso ha scatenato una diffusa indignazione e intensificato le richieste di salvaguardia più forti per i bambini vulnerabili.