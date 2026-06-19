Torre del Greco – Transenne cestini e panchine con “Smart City”, entra nella fase operativa il programma promosso a costo zero dal Comune

Transenne parapedonali, cestini per piccoli rifiuti e per deiezioni canine, pensiline, panchine e fioriere. Sono gli elementi di arredo urbano che in questi giorni stanno “spuntando” in varie parti della città. Elementi che al Comune non sono costati nulla. È arrivato infatti alla fase operativa il progetto “Smart City”, nato su iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie all’impegno dell’assessore Laura Vitiello, per rispondere da un lato alle esigenze legate al miglioramento complessivo del decoro urbano e dall’altro alla necessità di fornire servizi alla cittadinanza, tutto senza gravare sulle casse dell’ente, in quanto si fa leva su specifici programmi pubblicitari.

La delibera di indirizzo, approvata a suo tempo dalla giunta di Torre del Greco, puntava proprio “sulle dinamiche della cosiddetta ‘Smart City’, senza gravare sui bilanci comunali e al contempo, rispondere ai principi dell’efficacia, dell’economicità e dell’efficienza”.

Concetti che portarono a valutare “la possibilità di realizzare un sistema di arredo urbano che preveda la fornitura ed il posizionamento in luoghi ritenuti idonei, di impianti come cestini porta rifiuti, panchine, dissuasori, transenne parapedonali e segnaletica direzionale interattiva ed altre tipologie di manufatti con annessi spazi pubblicitari, purché sempre esteticamente rispondenti alla tutela del decoro e volti non solo a trasmettere un messaggio pubblicitario ma, principalmente, di pubblica utilità per la cittadinanza”.

In questi giorni si sta procedendo alla sistemazione dei primi arredi: un’attività che proseguirà nel tempo, interessando di fatto l’intero territorio cittadino: “Sono molto felice – afferma l’assessore all’arredo urbano, Laura Vitiello – di aver portato avanti questa iniziativa, che si inserisce nel contesto delle strategie di sviluppo della Smart City. L’obiettivo è coniugare innovazione tecnologica, decoro urbano e servizi alla cittadinanza, attraverso l’installazione di impianti e dispositivi innovativi, con annessi spazi pubblicitari, che possano contribuire alla promozione del territorio e alla fornitura di servizi a beneficio della collettività, senza gravare sui bilanci comunali”.