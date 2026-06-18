Torre del Greco – La città investe sul commercio: 150.000 euro dalla Regione per il Distretto “Il Vesuvio Vista Mare”

Una piattaforma digitale per le imprese, formazione per i giovani, percorsi di sostenibilità e nuove occasioni di animazione e promozione per i commercianti: parte il progetto che punta a rendere cultura ed eventi un volano per le attività del centro storico

Buone notizie per i commercianti di Torre del Greco: il progetto presentato dal Distretto Urbano del Commercio “Il Vesuvio Vista Mare”, promosso dal Comune insieme all’ associazioni di categoria del commercio, è stato approvato dalla Regione Campania nell’ambito dell’Avviso Pubblico dedicato ai Distretti del Commercio campani.

Il progetto “Vesuvio Vista Mare – Cultura, Commercio e Turismo come piattaforma di sviluppo locale” porterà sul territorio risorse per 200.000 euro, di cui 150.000 euro finanziati dalla Regione e i restanti 50.000 euro messi a disposizione dal Comune, già destinati agli eventi culturali della città. Un investimento concreto per dare nuovo slancio alle attività commerciali, artigianali e turistiche del centro storico.

Un percorso che premia il lavoro di squadra

Il Distretto “Il Vesuvio Vista Mare” nasce dalla collaborazione tra Amministrazione comunale e associazioni di categoria, con l’obiettivo di unire le forze per far crescere il commercio cittadino. Questo finanziamento è il primo grande risultato concreto di quella collaborazione: da progetto sulla carta a opportunità reale per negozianti, artigiani e operatori turistici del territorio.

Cosa cambia per i commercianti: le quattro azioni del progetto

Nei prossimi 18 mesi il Distretto metterà in campo quattro azioni pensate per dare strumenti concreti alle attività commerciali, artigianali e turistiche della città:

Una piattaforma digitale tutta per le imprese del Distretto

Negozi, attività artigianali e operatori turistici avranno a disposizione una piattaforma web e app pensata per farsi conoscere di più e lavorare meglio: vetrina online per promuovere le proprie attività, calendario unico degli eventi del Distretto, programmi di fidelizzazione della clientela e servizi utili come consegne a domicilio e collegamenti con i parcheggi. A gestirla saranno giovani del territorio, formati appositamente: un’occasione di lavoro in più per la città.

Formazione gratuita per crescere insieme

Corsi e percorsi di accompagnamento per operatori commerciali e turistici su temi molto concreti: come usare al meglio la nuova piattaforma digitale, come vendere online e offline integrando i due canali, come accogliere meglio i turisti. Un’attenzione speciale è riservata ai giovani, costruendo un ponte diretto tra scuola e lavoro.

Imprese più solide e più competitive

Con il progetto pilota “Città Sostenibili”, un gruppo di imprese del Distretto sarà accompagnato gratuitamente in un percorso di crescita su sostenibilità ambientale, sociale e di gestione. Un’opportunità per qualificare la propria attività, distinguersi sul mercato e aprire la strada a forme di sostegno e di accesso al credito riservate alle imprese più virtuose.

Più eventi, più visitatori, più occasioni per vendere

Il progetto scommette sugli eventi come leva per portare più persone nelle vie del commercio. Un calendario di eventi e iniziative di animazione lungo le vie del commercio durante tutto l’anno, accompagnato da piccoli interventi per rendere più accogliente lo spazio pubblico ( arredi, installazioni, segnaletica) senza alcun cantiere o intervento sulla viabilità.

Comune e commercianti insieme, dalla progettazione alla realizzazione

Le scelte sul progetto non resteranno chiuse negli uffici: sarà costituita una Cabina di regia del Distretto, con i rappresentanti del Direttivo e delle strutture comunali, per seguire passo dopo passo la realizzazione delle attività e mantenere un dialogo costante con chi vive il commercio ogni giorno. Al progetto saranno invitati a partecipare, insieme al Comune di Torre del Greco e al Distretto del Commercio, le associazioni di categoria, l’Incubatore Stecca, l’Istituto “F. Degni”, fondazioni e partner culturali, e gli stessi operatori commerciali e turistici della città.

Le opportunità per il territorio

Il finanziamento apre concrete prospettive di crescita per Torre del Greco:

• nuove opportunità occupazionali per i giovani, grazie alla gestione della piattaforma di Distretto e ai percorsi formativi collegati;

• maggiore attrattività del centro storico e delle vie del commercio per cittadini e visitatori;

• un sistema integrato di promozione che unisce commercio, cultura e turismo, con benefici diretti per le attività di vicinato e artigianali;

• imprese più competitive e sostenibili, grazie al percorso di accompagnamento ESG;

• un calendario di eventi ed iniziative pensate per coinvolgere e valorizzare i commercianti locali;

• una infrastruttura digitale e organizzativa destinata a restare attiva anche dopo la conclusione del progetto, grazie alla definizione di un modello di gestione sostenibile.

Il finanziamento si inserisce nell’Avviso Pubblico regionale rivolto ai Distretti del Commercio della Campania, che ha sostenuto complessivamente decine di progetti in tutta la regione, confermando il ruolo dei Distretti come strumento di rigenerazione urbana e sviluppo economico locale.

“Questo finanziamento è il segno concreto di una visione condivisa tra Amministrazione e operatori del commercio: investire su cultura ed eventi come motore di sviluppo economico per il nostro centro urbano.”