Russia – Si rompe il cavo della funivia, turisti bloccati: tre morti e nove feriti

Tragedia su una funivia in Russia. Tre persone sono morte e nove sono rimaste ferite quando il cavo di una funivia si è rotto sulla cima della montagna più alta della Russia. L’incidente è avvenuto il 12 settembre 2025 sulle pendici del monte Elbrus, nella Repubblica di Cabardino-Balcaria, nel Caucaso settentrionale, dove 37 persone stavano viaggiando sulla funivia. Le autorità hanno dichiarato che le sedie sospese sono cadute sulle rocce mentre le persone erano ancora legate. Nove persone sono state trasportate in ospedale con ferite, mentre tre sono morte sul colpo. Dopo questo tragico incidente, un gruppo di 25 turisti è rimasto bloccato sulla montagna senza zaini né vestiti caldi, che sono rimasti nelle cabine. Sono stati costretti a passare la notte in rifugi freddi. La funivia di proprietà della compagnia MKD Elbrus, è l’ultimo tratto di una linea dell’era sovietica che trasportava turisti e scalatori fino a una base a circa 3700 metri sopra il livello del mare. Il Comitato investigativo del Paese, che indaga sui crimini gravi in ​​Russia, ha avviato un’indagine penale sulle violazioni della sicurezza in seguito al mortale incidente. Secondo fonti locali, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’amministratore delegato e il responsabile degli affari tecnici dell’MKD Elbrus sono stati arrestati nell’ambito delle indagini. Non è chiaro se siano accusati di reato.