Ischia – 1 kg di cocaina in macchina, arrestato 61enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 61enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante i servizi all’uopo predisposti e finalizzati al controllo di veicoli e persone in arrivo presso il porto di Ischia, hanno notato un uomo a bordo di un’autovettura in fase di sbarco da un traghetto proveniente da Pozzuoli e lo hanno sottoposto a controllo.

Durante tali fasi, il prevenuto si è mostrato sin da subito insofferente al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto il predetto è stato trovato in possesso di circa 1 kg e 200 grammi di cocaina, ben occultati all’interno dell’autovettura sulla quale viaggiava.

Per tale motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.