Napoli – Non si fermano all’alt, nei guai due 16enni

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due 16enni per ricettazione, danneggiamento ai beni dello Stato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in Piazza Garibaldi hanno notato due soggetti a bordo di uno scooter il cui conducente, alla vista degli operatori, ha accelerato improvvisamente la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il guidatore ha posto in essere manovre pericolose per la circolazione stradale, mentre il passeggero ha tentato più volte di speronare la pattuglia con dei calci. Giunti in via San Candida, gli operatori si sono posti davanti allo scooter nel tentativo di bloccarne la corsa, ma i prevenuti hanno accelerato ulteriormente, travolgendo i poliziotti e facendoli rovinare al suolo.

In quei frangenti, i due hanno proseguito la fuga a piedi, ma sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti in vico VII Duchesca. Dagli accertamenti di seguito esperiti, è inoltre emerso che lo scooter sul quale viaggiavano era provento di furto.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.