Ercolano – Il 22 giugno a Villa Campolieto l’evento “Acqua, territorio, futuro. Le innovazioni del servizio idrico per la tutela della risorsa e la generazione di valore condiviso”

Lunedì 22 giugno, alle ore 10:00, in Villa Campolieto a Ercolano, si svolgerà l’evento “Acqua, territorio, futuro. Le innovazioni nel servizio idrico per la tutela della risorsa e la generazione di valore condiviso”, promosso da Ente Idrico Campano e Gori.

L’iniziativa rappresenterà un’importante occasione di confronto sui risultati conseguiti attraverso il programma “Azioni per l’Acqua” e sulle prospettive future, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione, della tutela della risorsa idrica e della generazione di valore per i territori.

Oltre ai vertici di Gori e di Ente Idrico Campano, interverranno rappresentanti delle istituzioni regionali e locali. È prevista, inoltre, la partecipazione dell’Assessora all’Ambiente della Regione Campania,