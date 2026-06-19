Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, gli agenti del Commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato in piazza Luigi Poderico un uomo a bordo di un’auto, trovandolo in possesso di 30 involucri di cocaina.
YouTube
RSS