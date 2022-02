Fonte e foto Figc.it

Il cordoglio della FIGC per la scomparsa di Maurizio Zamparini

La FIGC e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Maurizio Zamparini, ex presidente di Palermo e Venezia venuto a mancare nella notte all’età di 80 anni. Imprenditore attivo nel campo immobiliare, agricolo ed energetico nonché grande appassionato di calcio, alla fine degli anni ’80 rilevò il Venezia portandolo in un decennio dalla Serie C2 fino alla Serie A.

Nel 2002 acquistò il Palermo, riuscendo a conquistare la promozione in Serie A dopo 31 anni di assenza per poi raggiungere negli anni seguenti anche la qualificazione alla Coppa Uefa e all’Europa League e una finale di Coppa Italia nel 2011. Ebbe anche il merito di lanciare alcuni grandi giocatori del calibro di Cavani, Amauri, Dybala e Pastore, tanto da guadagnarsi la definizione per il suo Palermo di ‘fabbrica di campioni’.