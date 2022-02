Serie A – Inter ko, Milan e Napoli a -1. Tonfo Atalanta, Juventus al quarto posto

Emozioni e risultati a sorpresa nella 24° giornata di Serie A. Non va oltre lo 0-0 casalingo la Roma, che impatta con il Genoa all’Olimpico e viene raggiunta al sesto posto dalla Lazio. I biancocelesti rifilano un netto 3-0 alla Fiorentina al Franchi e provano a rilanciare le loro ambizioni europee. In vetta battuta di arresto per l’Inter, che perde il derby con il Milan in maniera rocambolesca, vanificando il vantaggio finendo per perdere 2-1 negli ultimi venti minuti. I rossoneri riaprono la lotta scudetto portandosi a -1 dai cugini nerazzurri. Sorride anche il Napoli, che vincendo 2-0 a Venezia resta agganciata al Milan ad una lunghezza dal primo posto. In coda pesantissima vittoria per il Cagliari, che sbanca Bergamo battendo 2-1 l’Atalanta. I sardi escono dalla zona retrocessione superando il Venezia. La Juventus approfitta del ko degli uomini di Gasperini e battendo 2-0 il Verona allo Stadium balza al quarto posto in classifica. Boccata di ossigeno anche per la Sampdoria, che travolge 4-0 il Sassuolo a Marassi. Termina a reti bianche il match tra Bologna ed Empoli. Tre punti importanti per l’Udinese, che in extremis batte 2-0 il Torino. A chiudere la giornata Salernitana – Spezia.