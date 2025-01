Fonte e foto sportellodeidiritti.org

Filippine – Naufrago alla deriva nell’oceano Pacifico, ha vissuto otto giorni nutrendosi di calamari crudi e bevendo acqua piovana

Un 24enne che stava pescando vicino ad Aklan, nelle Filippine, il 17 dicembre, è stato trovato alla deriva nell’oceano otto giorni dopo, il giorno di Natale, a quasi 1.000 km di distanza, al largo della costa di Palawan, vicino alla barriera di Tubbataha. Secondo il rapporto del Distretto della Guardia Costiera di Palawan, nelle Filippine, Romuel Casimero Prado da Buruanga, una municipalità delle Filippine, situata nella Provincia di Aklan, nella Regione del Visayas Occidentale, una candela del motore della sua barca è esplosa, andando poi alla deriva al largo in balia delle correnti. costringendolo a sopravvivere nutrendosi di acqua piovana e di calamari che ha catturato. Il giorno 25 dicembre, è stato trovato per caso, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, dall’equipaggio del Rimorchiatore Nelly della Chiatta ” Big Gem” da 15.000 tonnellate e da allora si è riunito alla sua famiglia. Il pescatore tornato alla civiltà è stato recuperato, smunto e disorientato. Dopo i controlli sanitari in ospedale, il pescatore-naufrago è stato sentito dagli inquirenti.