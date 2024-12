115 passeggeri e l’equipaggio si ammalano a causa dell’epidemia di norovirus sulla nave da crociera Princess

Oltre 100 persone si sono ammalate a causa di un’epidemia di norovirus su una nave della Princess Cruises. Tra i 3.001 passeggeri a bordo della nave Ruby Princess della compagnia di crociera, 103 hanno riferito di essersi ammalati durante una navigazione che si è conclusa mercoledì, insieme a una dozzina di membri dell’equipaggio, secondo i Centers for Disease Control and Prevention. I loro sintomi principali erano diarrea e vomito. Secondo CruiseMapper , la nave ha lasciato San Francisco il 2 dicembre per una crociera alle Hawaii e in Messico. La compagnia di crociera ha aumentato la disinfezione e la pulizia a bordo e ha isolato gli ospiti e l’equipaggio malati, tra le altre misure, ha affermato il CDC. Princess non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Nel 2024, il CDC, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha registrato 13 focolai di malattie gastrointestinali sulle navi da crociera che hanno raggiunto la soglia per la notifica pubblica. Il norovirus è stato elencato come agente causale in tutti tranne tre.