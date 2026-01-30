Fonte e foto sportellodeidiritti.org

Ungheria – Auto lanciata a 200 km/h vola via dopo avere colpito altri veicoli parcheggiati

Sabato 24 gennaio 2026, uno spettacolare incidente automobilistico, è stato immortalato da una telecamera di sicurezza che ha ripreso il momento in cui un’auto in corsa, ha perso il controllo nella città di Gyöngyös, in Ungheria, decollando. L’incidente è avvenuto nel tentativo di evitare un veicolo in arrivo da una strada laterale. Il conducente, in via Deák Ferenc, vicino alla prima scalinata Május, ha sterzato bruscamente sul marciapiede e ha colpito diverse auto parcheggiate prima di essere sbalzato in aria. Le prime immagini mostrano danni impressionanti. Tuttavia la “furia” di Gyöngyös sfrecciava per la città a quasi 200 chilometri all’ora, anche se il limite massimo di velocità sulla strada era di 40 km/h. Alla guida di una BMW nera un giovane di 21 anni che si è scoperto di essere recidivo poiché coinvolto nel passato in altri incidente stradali. Il giovane, inoltre, aveva già caricato sui social media diversi video della sua BMW che scivolava sulla neve, vantandosi di viaggiare a velocità superiori ai 200 km/h. In uno dei video, la musica risuonava a tutto volume nell’auto mentre usciva a tutta velocità da una rotonda rischiando di scontrarsi con un veicolo in arrivo. Tuttavia dal catastrofico incidente ne è uscito quasi illeso: Győrfi Pár, portavoce del Servizio nazionale di ambulanza, ha riferito che il giovane aveva dolori alla spalla e al braccio, che le sue condizioni erano stabili e, dopo essere stato assistito sul posto, è stato portato al pronto soccorso. A quanto pare, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non si tratta della prima volta che la persona che ha causato l’incidente a Gyöngyös si è imbattuta in incidenti simili.