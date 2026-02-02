Fonte e foto sportellodeidiritti.org

Spagna – Volo in ritardo di oltre due ore dopo che un uomo è salito sul tetto dell’aereo

Spavento all’aeroporto di Manises. Un uomo, la cui età non è stata rivelata, si è introdotto sulle piste dell’aeroporto di Valencia in Spagna, sabato pomeriggio ed è salito sul tetto di un aereo Airbus A320 della Vueling, causando il ritardo di un volo da Valencia ad Amsterdam. Fortunatamente, l’incidente si è risolto in pochi minuti e nessuno è rimasto ferito. Tuttavia, l’autore, che ha dovuto essere trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti a causa di segni di un possibile episodio psicotico, è stato multato per aver violato la legge sulla sicurezza aerea. L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio 31 gennaio 2026, poco prima delle 18:35, quando un Airbus A320 della Vueling Airlines non è riuscito a decollare perché un uomo si era arrampicato sul tetto dell’aereo. I passeggeri in aeroporto hanno assistito con stupore all’uomo che, compiendo strani gesti, ha iniziato a correre sul soffitto, causando alcuni momenti di tensione. “Come ha fatto ad arrivare fin lì?” si sono chiesti i testimoni, temendo che l’uomo potesse essere armato o che potesse cadere e “spaccarsi la testa”. L’equipaggio sospetta che abbia salito le scale passeggeri e sia salito sul tetto dell’aereo, un’ipotesi che non è stata confermata da alcuna fonte ufficiale. Hanno tuttavia confermato che non portava armi. I momenti più tesi si sono verificati quando ha iniziato a battere sul soffitto dell’aereo, urlando frasi incomprensibili. Gli agenti della Guardia Civil sono immediatamente intervenuti sul posto e sono riusciti a convincerlo a scendere dall’aereo, evitandogli qualsiasi danno. Le autorità aeroportuali. rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non sono state in grado di chiarire come l’uomo abbia avuto accesso alla pista. Riferiscono tuttavia che, dopo essere stato identificato e aver avvisato i servizi medici di emergenza, l’uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale per essere esaminato dai medici del reparto psichiatrico. Tuttavia l’incidente non ha rappresentato un pericolo per il personale aeroportuale o i passeggeri, poiché la Guardia Civil ha preso immediatamente il controllo della situazione. Secondo le autorità, inoltre, l’incidente è durato solo pochi minuti e si è risolto senza alcun impatto sulle operazioni, ovvero non è stato necessario cancellare alcun volo. Ammettono che un volo è stato interessato, diretto ad Amsterdam, e che ha subito un ritardo di “poco più di due ore”. Si trattava dell’aereo su cui era salito l’uomo, la cui partenza era prevista per le 18:35, ma che non è riuscito a decollare prima delle 21:00. Fonti interne alla Guardia Civil che sta indagando sull’episodio, confermano che l’autore sarà denunciato per violazione della legge sulla sicurezza aerea. L’uomo aveva precedentemente ricevuto cure per problemi di salute mentale e ha vissuto episodi di crisi legati alle sue difficoltà nel viaggiare nel suo paese d’origine in Marocco.