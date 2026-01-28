Ucraina – L’Italia contribuisce con circa 1 milione di euro al rafforzamento della sicurezza informatica della regione di Ternopil

L’Italia ha stanziato quasi €900.000 per rafforzare la resilienza informatica della regione ucraina di Ternopil. I progetti saranno realizzati nell’ambito del Meccanismo di Tallinn, un’iniziativa internazionale volta ad aiutare l’Ucraina a contrastare le minacce informatiche. Altri €100.000 sono stati stanziati per sostenere l’Ufficio Progetti del Meccanismo di Tallinn (TMPO), con sede a Kiev. In totale, il contributo italiano al rafforzamento della sicurezza informatica dell’Ucraina è stato pari a 1 milione di euro.

“Quando si affronta il tema della sicurezza dell’Europa e dell’Ucraina, la sicurezza informatica non può essere trascurata, poiché è essenziale per salvaguardare la stabilità e la resilienza della società. Per questo motivo, l’Italia è fermamente impegnata a sostenere l’Ucraina attraverso il Meccanismo di Tallinn, rafforzando le sue capacità di sicurezza informatica. Questo sostegno non solo affronta le sfide immediate, ma contribuisce anche a gettare le basi per la piena ripresa dell’Ucraina e la sua resilienza a lungo termine anche al di là del conflitto attuale”, ha affermato Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana.

Nell’ambito della cooperazione tra Ucraina e Italia, nella regione di Ternopil saranno realizzati due progetti di sicurezza informatica su larga scala. Il primo è incentrato sull’aggiornamento delle apparecchiature di rete e dei server dell’amministrazione regionale di Ternopil. Il secondo progetto mira a sviluppare una rete sicura utilizzando strumenti di sicurezza automatizzati. Esso comprende la formazione del personale sui nuovi sistemi, in particolare sulle soluzioni Endpoint Detection and Response (EDR).

“Questi progetti rappresentano un importante passo per rafforzare la resilienza informatica della regione di Ternopil. Consentiranno la modernizzazione dell’infrastruttura digitale governativa, miglioreranno la protezione dei servizi pubblici e garantiranno il loro funzionamento ininterrotto nonostante le crescenti minacce informatiche. Tale sostegno internazionale a un livello regionale contribuisce direttamente al rafforzamento della sicurezza informatica nazionale complessiva dell’Ucraina”, ha dichiarato Pavlo Zhurba, vice capo dell’amministrazione regionale di Ternopil.

Parte del contributo italiano sarà destinata dal TMPO a iniziative volte a rafforzare l’ecosistema della sicurezza informatica dell’Ucraina a livello nazionale e internazionale. In particolare, il finanziamento sosterrà il Kyiv International Cyber Resilience Forum 2026, la principale conferenza ucraina sulla sicurezza informatica.

Un’ulteriore parte del contributo sarà destinata alla revisione annuale del sistema nazionale di sicurezza informatica dell’Ucraina. Questa ricerca, condotta dal Centro nazionale di coordinamento della sicurezza informatica (NCSCC) in linea con il Piano di attuazione della strategia di sicurezza informatica, fornisce un quadro completo della situazione informatica del Paese; copre il panorama delle minacce più recenti, identifica i rischi chiave e offre raccomandazioni per il miglioramento.

“Siamo sinceramente grati all’Italia per il suo sostegno e la sua fiducia nel rafforzamento della sicurezza informatica dell’Ucraina”, ha dichiarato Olesya Danylchenko, responsabile del TMPO. “Il finanziamento sosterrà gli sforzi di rafforzamento delle capacità regionali e consentirà di svolgere attività incentrate sul coordinamento strategico, lo sviluppo di politiche e la cooperazione internazionale, che insieme contribuiscono a rafforzare la resilienza informatica a lungo termine dell’Ucraina”.

Nel 2026 l’Italia intende approfondire ulteriormente la cooperazione con l’Ucraina nel settore digitale, anche attraverso iniziative volte a rafforzare la sicurezza informatica delle istituzioni del governo centrale, in particolare del Ministero dell’Economia ucraino.

L’Italia ha aderito al Meccanismo di Tallinn nel 2024. Durante la Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, tenutasi a Roma nel luglio 2025, il Ministro degli Affari Esteri dell’Ucraina Andrii Sybiha e il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell’Italia Antonio Tajani hanno firmato una dichiarazione d’intenti per lo sviluppo di iniziative a lungo termine volte a potenziare le capacità informatiche dell’Ucraina e a rafforzare la sua infrastruttura digitale.

Lanciato nel 2023, il Meccanismo di Tallinn è uno strumento fondamentale per l’assistenza tecnica internazionale nel campo della sicurezza informatica. Gli attuali paesi membri sono: Canada, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti e Finlandia. L’UE, la NATO e la Banca Mondiale partecipano in qualità di osservatori ufficiali.

L’Ufficio Progetti del Meccanismo di Tallinn (TMPO), con sede a Kiev, coordina l’attuazione delle attività e sostiene la collaborazione tra le istituzioni ucraine e i partner internazionali. L’istituzione del TMPO è stata avviata dal Ministero della Trasformazione Digitale dell’Ucraina. L’ufficio lavorerà a stretto contatto con i partner ucraini del TM, in particolare con il Servizio statale per le comunicazioni speciali e la protezione delle informazioni (SSSCIP), il Ministero degli Affari Esteri, il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina e il Centro nazionale di coordinamento della sicurezza informatica (NCSCC).