Torre del Greco – Grande successo per il progetto divertirsi in salute rende giovani

Il giorno 30 Dicembre si è concluso un progetto dedicato al benessere e alle attività motorie per la terza età.

Queste attività si sono svolte presso la casa di riposo: “Ricovero della provvidenza”, situata in via Purgatorio.

Da parte di tutti i partecipanti e degli organizzatori c’è stato un alto gradimento, e non si sono fatte attendere le richieste per un “bis”.

“I signori si sono divertiti, volevano continuare. Sono migliorati tanto durante questa esperienza e si sono integrati perfettamente. Non volevano che finisse il progetto.” Queste sono le parole di una della responsabile del progetto, che, entusiasta del progetto, ai nostri microfoni non ha nascosto la sua soddisfazione e quella degli anziani.

Anche il primo cittadino di Torre del Greco Luigi Mennella, ne ha parlato in una breve intervista:

Sull’importanza del progetto: “Credo che siano importanti questi progetti, soprattutto per la terza età. Queste attività aiutano non solo il corpo, ma anche la mente.”

Sul Natale a Torre del Greco: “Si possono perfezionare tante cose. È stato sicuramente un Natale diverso, è stato riconosciuto anche da tutta la cittadinanza. Dobbiamo sempre guardare avanti e migliorarci sempre di più.

Sull’organizzazione ed il lavoro di squadra per la realizzazione del progetto: “Sono contentissimo, abbiamo anche finanziato un programma di villeggiatura in Calabria, si sono divertiti tantissimo, ovviamente ripeteremo queste cose e cercheremo di allargare di più. Durante le vacanze sono stati anche a visitare i mercatini di Natale. Sono contento e siamo contenti che questo accada.”