Torre del Greco – Ecco “Natale in…Musica” la rassegna natalizia del Forum dei Giovani

Sei giovani artisti emergenti del territorio si esibiranno sul palco della Villa Comunale “Ciaravolo” per l’iniziativa “Natale in… Musica!” a cura del Forum dei Giovani di Torre del Greco nella serata di venerdì 20 dicembre. Una nuova opportunità, dunque, per dare spazio ai giovani emergenti del territorio con un format già sperimentato nel corso della Festa dei Quattro Altari e durante la Notte Sacra. Sei i cantanti selezionati dal Forum e dal direttore artistico Gigi Di Luca sulla base di circa venti domande di partecipazione al bando di iscrizione lanciato dall’ente di rappresentanza giovanile sui propri canali ufficiali. I giovani saranno dunque protagonisti della kermesse culturale organizzata dall’amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie. Appuntamento alle ore 20:30 di venerdì 20 dicembre presso la Villa Comunale “Ciaravolo” per assistere all’iniziativa lanciata dal Forum. A esibirsi saranno Joseph Amendola, Raffaele Di Donna e Mariano Pio Raiola, Didier, Emanuela Pia Tarotto e Francesca Ripa. <<Questo evento ha l’obiettivo di offrire un’opportunità ai giovani emergenti dando spazio alla loro creatività. Vogliamo promuovere innovazione e autenticità sostenendo i giovani talenti del territorio che spesso fanno fatica a farsi conoscere>> – spiega il coordinatore del progetto Giorgio Cropano. <<Eventi come questo rappresentano momenti unici di aggregazione e valorizzazione dei talenti. Vogliamo dare un segnale delle nostre capacità organizzative augurandoci che l’amministrazione possa darci la possibilità di realizzare, in futuro, una kermesse strutturata dai giovani per i giovani e non solo>> – dichiara il vicepresidente del Forum Cristiano Borriello.