Torre del Greco – Altra settimana ricca di eventi, domenica al teatro Corallo Nicola Piovani con “Note a margine”

Prosegue con successo il programma di eventi e iniziative promosse dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, con la direzione artistica di Gigi Di Luca, per le festività natalizie. Si parte questa sera, lunedì 23 dicembre, quando alle 20.30 è in programma sul palco della villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele l’esibizione Eric Waddel & Abundant life gospel singers. Sempre in villa, sabato 28 Kiepò proporrà “A paranza r’o lione”. Grande attesa c’è per uno degli appuntamenti clou del cartellone natalizio di Torre del Greco: domenica, alle ore 20.30, al teatro Corallo il premio Oscar Nicola Piovani proporrà alle 20.30 “Note a margine” (prezzo del biglietto 7 euro, l’incasso sarà devoluto in beneficenza per progetti di inclusione per la disabilità), dopo il successo della performance canora di Noa.

Va avanti con successo anche la sezione “Natale in chiesa”: giovedì 26, nella Santissima Annunziata, la Pro Loco di Torre del Greco propone “Il Natale dei popoli”, mentre dal 24 dicembre e fino a tutto il 12 gennaio al santuario del Buon Consiglio, l’associazione italiana Amici del presepe apre (alle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19) il “Grande presepe scenografico e la mostra presepiale”. Presepe vivente, infine, a Santa Maria di Portosalvo nelle giornate del 27, 28 e 29 dicembre e il 3 e 4 gennaio dalle 19.30 alle 22.30.

Per il Natale in strada, altro fine settimana all’insegna dell’allegria e del divertimento nell’area dell’isola pedonale presente in centro città: sabato 28 dicembre dalle 17.30 e domenica 29 alle 10.30, Magicaboola brass band propone performance musicali itineranti. Sabato pomeriggio inoltre parata itinerante de “La Frasca” a cura de “A paranza d’o lione”; domenica mattina l’associazione Nuova Arcadia propone il gioco itinerante Cluedo; infine il pomeriggio del 29 dicembre esibizione itinerante della banda musicale I corallini, performance live painting di Weronique Art e Lina Nappo con La santa allegrezza.

Per la presentazione di libri e i relativi incontri con gli autori di “Nativi vesuviani” nella tensostruttura allestita nella villa Ciaravolo, dalle 19, venerdì 27 dicembre Giovanni Oliva presenta “Una storia d’altri tempi tra Pagani e Torre del Greco” e Gaetano Panariello “A tradimento”, sabato 28 sarà la volta de “La donna tessitrice” di Teresa Civitella; domenica 29 Zampalandia di Gabriele Palumbo; lunedì 30 “I fiori della Petraia” di Flavio Russo e “Origine e significato del nome di Torre del Greco” di Silvestro Sannino. La mattina di sabato 28 (ore 11) è in programma l’incontro culturale “Versi nativi. Voci della nostra comunità” a cura delle associazioni A spasso nei libri, Bricolage e Sicuramente amici.