Napoli – Detiene droga in casa, arrestato 23enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 23enne napoletano con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Ponticelli, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un uomo a Ponticelli, dove hanno rinvenuto, all’interno di un pensile della cucina, 57 involucri di cocaina del peso di circa 9 grammi e 140 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.