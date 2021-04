Serie A – Vincono tutte le big, l’Inter continua a volare

Negli anticipi della 30° giornata di Serie A arrivano due sconfitte che sanno di retrocessione per Crotone e Parma. I calabresi continuano a gettare via punti, perdendo 3-2 a La Spezia con i liguri che ribaltano il risultato nel finale. Tre punti pesantissimi per la squadra di Italiano, Crotone sempre ultimo e ad un passo dalla B ormai. Non se la passa meglio il Parma, che perde 3-1 al Tardini contro il Milan e resta inchiodato al penultimo posto. Vittoria fondamentale per il Torino, che vince 1-0 a Udine e si porta a +5 sul Cagliari. Situazione di classifica sempre più difficile per i sardi, che perdono 1-0 a San Siro contro la lanciatissima Inter. Gli uomini di Conte inanellano l’undicesima vittoria consecutiva e restano a +11 sul Milan. In zona Champions vincono tutte. La Lazio batte 1-0 il Verona al Bentegodi nel finale, mentre il Napoli sbanca Marassi imponendosi per 2-0 sulla Sampdoria. La Juventus di Pirlo sconfigge 3-1 il Genoa e resta al terzo posto. Tre punti anche per Roma ed Atalanta. I giallorossi piegano 1-0 il Bologna mentre gli orobici battono 3-2 la Fiorentina e si mantengono al quarto posto. Chiude la giornata il monday night tra Benevento e Sassuolo.