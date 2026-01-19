Fonte lega Serie A

Serie A – Il Milan torna a -3 dall’Inter

Vincono le prime quattro della classifica, mantenendo inalterati i distacchi al vertice della Serie A Enilive. A pagar dazio nella ventunesima giornata, nella zona alta della graduatoria, è la Juventus. Oggi il Como, impegnato nel difficile match contro la Lazio, ha la possibilità di avvicinarsi ai bianconeri.

A San Siro primo tempo di studio nel quale i rossoneri prendono le misure agli avversari, bravi ed ordinati nel respingere i tentativi di Saelemaekers e Pulisic, sul quale si esalta il sempre attento Falcone. Portiere dei salentini protagonista anche nella ripresa, quando vola a deviare un tiro di Ricci ed esce a sbarrare ancora Pulisic, arrivato solo davanti alla porta spalancata. Il fortino degli ospiti resiste fino al 76′ quando Fullkrug, in campo da 3 minuti al posto di Pulisic, arriva a girare in porta di testa un preciso cross dalla destra di Saelemaekers. Rete da tre punti pesanti che permettono alla squadra di Allegri di restare in scia alla capolista.

Esordio col botto in giallorosso per Malen. Il nuovo centravanti della Roma va a segno due volte nei primi minuti di gara sempre imbeccato da Dybala, nella prima occasione viene pescato in fuorigioco di pochi centimetri, la seconda è valida per portare avanti i suoi con un piatto destro davanti a Paleari al 26′. A inizio ripresa squilla anche il Torino con Lazaro, ma nel momento migliore dei granata Dybala arriva puntuale per deviare da distanza ravvicinata l’assist di Rensch e chiudere il match.

Al Dall’Ara primo tempo di marca viola, chiuso avanti di due reti e con un gol annullato a Ndour dopo intervento del Var a rilevare un fuorigioco. Segnano Mandragora al 19′ con un perfetto inserimento in area piccola a chiudere un cross di Gudmundsson e Piccoli al 45′ con un tocco sottoporta dopo fortuita carambola con Freuler. I felsinei, assenti nella prima frazione, provano a reagire nella ripresa, ma non vanno oltre il palo colpito di sinistro dal limite da Rowe a 5′ dallo scadere e il colpo di testa che accorcia le distanze di Fabbian all’88’, senza poi riuscire a completare la rimonta nei restanti minuti di gioco.

Scontro salvezza senza reti al Tardini, dove Parma e Genoa si preoccupano soprattutto di evitare rischi. Ne esce una partita bloccata, dove il principale duello, quello fra Colombo e Corvi, viene vinto dal portiere gialloblù, migliore in campo per aver sventato le due occasioni capitate al centravanti ospite. Le due squadre allungano le rispettive strisce di risultati utili consecutivi, col Parma che sale a 23 punti, a +3 dai grifoni.