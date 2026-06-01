Quattro altari e Capri – Torre del Greco: conferenze a palazzo Baronale venerdì 5 giugno ore 11 e 12.30, ospite d’onore Massimiliano Rosolino

Per lanciare la gara natatoria ospite d’onore Massimiliano Rosolino, per la festa diversi artisti coinvolti

Una doppia presentazione per un fine settimana, quello compreso tra il 12 e il 14 giugno, che si annuncia all’insegna della partecipazione popolare e dei grandi eventi. L’amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella, si appresta infatti a lanciare due eventi importanti all’interno della sua ampia programmazione legata alla promozione culturale e sportiva.

E lo fa mettendo in campo nomi noti. Uno di questi è Massimiliano Rosolino. Il campione olimpico e mondiale di nuoto, divenuto ancora più noto al grande pubblico grazie alle diverse apparizioni televisive, sarà infatti a palazzo Baronale venerdì 5 giugno. L’occasione sarà data dalla conferenza di presentazione della seconda edizione della Capri-Torre del Greco, la traversata natatoria di 28 chilometri che anche quest’anno (come avvenuto nel 2025) vedrà impegnati atleti e appassionati provenienti da tutto il mondo. La traversata natatoria si inserisce tra le prove legate alla storica Capri-Napoli, la maratona del golfo che nel 2026 taglia le 61 edizioni. La Capri-Torre del Greco è infatti la prima delle quattro competizioni promosse dall’organizzatore Luciano Cotena e valida quale prova della gara ufficiale, prevista il prossimo 5 settembre. È stata fortemente voluta, dopo i positivi riscontri dell’anno scorso, grazie all’impegno profuso dalla consigliera delegata allo sport, Valentina Ascione.

Rosolino sarà l’ospite d’onore della conferenza di presentazione prevista, come detto, venerdì 5 giugno, con inizio fissato alle ore 11. In quella circostanza, all’interno dell’aula consiliare, saranno anche premiate due società di pallavolo che hanno ottenuto importanti risultati nel corso dell’ultimo anno sportivo.

Ma le conferenze previste venerdì 5 giugno non si esauriscono qui. A seguire, alle ore 12.30, sarà la volta della presentazione dell’edizione 2026 della festa dei quattro altari. Tra gli eventi più attesi di tutto l’anno per ciò che concerne la programmazione culturale della città di Torre del Greco, la festa torna dal 12 al 14 giugno con un carico di novità e curiosità, che saranno tutte svelate nel corso di un’apposita conferenza in programma sempre nell’aula consiliare di palazzo Baronale. Oltre alle istituzioni e ai rappresentanti dell’ufficio cultura del Comune, parteciperanno alla conferenza gli autori di tappeti e altari e alcuni degli artisti che poi, la settimana successiva, si esibiranno in piazze, strade e luoghi della città interessati dalla festa.