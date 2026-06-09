Torre del Greco – Serata conclusiva di Ethnos per le scuole e Attraversamenti

Ritrovarsi per condividere con il pubblico le attività dei laboratori artistici targati Ethnos per le Scuole. Un racconto in musica – in programma per giovedì 11 giugno, alle 19 nella sala teatro della scuola Domenico Morelli di Torre del Greco -, che inizierà con una performance di canto etnico proposta dagli alunni del liceo classico Gaetano De Bottis (preparati dalla formatrice vocale Monica Pinto) e di percussioni afrobrasiliane eseguite dai ragazzi degli istituti Sauro-Morelli e Mazza-Colamarino che hanno avuto come maestro il musicista Marco Castaldo. A seguire, gli studenti del Pitagora di Torre Annunziata presenteranno alcuni video realizzati nei laboratori di archeologia. Alla serata conclusiva saranno presenti le associazioni Ethnos Club Aps, Pro Loco Herculaneum, Delphino, Vesuvio Natura da esplorare e Archeo Club d’Italia che fanno parte del progetto Ats Attraversamenti Culturali, Generazionali Territoriali, cofinanziato dall’assessorato alle politiche sociali della Regione Campania.

Una serata speciale che restituisce al pubblico il lavoro fatto con oltre duemila e cinquecento studenti di Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia che da ottobre a maggio hanno partecipato ai laboratori, alle attività escursionistiche e ai concerti di Ethnos per le Scuole.

“Un progetto importante”, dice il direttore artistico, Gigi Di Luca, “che è stato indirizzato a contrastare la povertà educativa e ad arricchire le menti e le coscienze dei giovani. Partito dal territorio vesuviano, il progetto ha attraversato territori, luoghi, diversità, generi, culture per un intreccio di conoscenza, approfondimento ed emozioni. Musica, natura, storia, turismo sono state le declinazioni, i temi che si sono intrecciati e che in fondo rappresentano simbolicamente il territorio vesuviano”.

Nel corso della serata sarà proiettato un video che racconta le diverse attività alle quali hanno partecipato gli studenti, tra le quali i concerti di Ethnos per Le Scuole.