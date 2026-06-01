Torre del Greco – Nota Ascom relativa alla Festa dei Quattro Altari

ASCOM Confcommercio: “Apprezzamento per l’attenzione al commercio cittadino nella Festa dei Quattro Altari 2026” ASCOM Confcommercio Torre del Greco esprime apprezzamento per l’atto di indirizzo approvato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Luigi Mennella, su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive Antonio Crispino, nell’ambito della programmazione della Festa dei Quattro Altari 2026, che prevede iniziative finalizzate anche alla valorizzazione delle attività economiche cittadine e alla promozione del territorio. La Festa dei Quattro Altari rappresenta un patrimonio identitario della città e un momento di grande partecipazione collettiva, capace di richiamare visitatori, rafforzare il senso di appartenenza e generare opportunità per il tessuto economico locale. “In questi anni – dichiara il Presidente di ASCOM Confcommercio, Giulio Esposito – il commercio cittadino ha sempre dimostrato spirito di collaborazione e senso di responsabilità, continuando a fare la propria parte per rendere viva, attrattiva e accogliente la città, anche in occasione dei grandi eventi. Per questo accogliamo positivamente ogni scelta che tenga conto dell’equilibrio tra la valorizzazione della festa e quella delle attività commerciali che operano ogni giorno sul territorio”. ASCOM evidenzia con favore il clima di attenzione e ascolto che ha accompagnato la programmazione dell’edizione 2026, riconoscendo l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere una manifestazione capace di coniugare tradizione, sicurezza, partecipazione e sostegno alle attività produttive cittadine. L’atto approvato dalla Giunta richiama infatti esplicitamente la volontà di valorizzare la produttività locale e incentivare le attività commerciali nell’ambito della storica manifestazione. “I negozi di Torre del Greco – conclude Esposito – sono un presidio permanente della città: lavorano tutto l’anno, sostengono sacrifici, generano economia, servizi e relazioni sociali. Anche quest’anno i commercianti saranno parte attiva della Festa dei Quattro Altari, contribuendo con responsabilità e spirito costruttivo alla riuscita di un evento che appartiene a tutta la comunità”. ASCOM Confcommercio rinnova quindi il proprio plauso all’Amministrazione Comunale, al Sindaco Luigi Mennella e all’Assessore Antonio Crispino per l’attenzione mostrata verso il comparto commerciale cittadino, auspicando che il percorso di confronto e collaborazione possa proseguire nel tempo.