Torre del Greco – Al Circolo Nautico torna l’appuntamento con Spazzapnea

Ancora una volta il porto di Torre del Greco sarà interessato dalla gara di pulizia dei fondali che ogni anno coinvolge diverse città italiane. Torna infatti l’appuntamento con Spazzapnea, giunto all’ottava edizione, in programma in contemporanea in quattordici diverse località domenica 7 giugno. L’iniziativa cittadina è resa possibile grazie all’interessamento del Circolo Nautico Torre del Greco, che si avvale della collaborazione dell’associazione circoli nautici della Campania, che ha inserito la manifestazione tra quelle legate alla Giornata del mare e della cultura marinara, in un programma che vedi impegnati tutto l’anno i singoli sodalizi: “Da sempre – afferma Gianluigi Ascione, presidente del Circolo Nautico Torre del Greco – la nostra attività è particolarmente concentrata sulla tutela dell’ambiente ed in particolare su ciò che concerne la salvaguardia della risorsa mare. Anche quest’anno, dunque, abbiamo deciso di affiancare gli istruttori di Apnea Academy nell’organizzazione della tappa, sicuri che ancora una volta questa iniziativa saprà accendere l’attenzione sulla necessità di tutelare le nostre acque. Un impegno che abbiamo deciso di sposare insieme all’associazione dei circoli nautici della Campania, che mi onoro di presiedere, nella convinzione che di mare e soprattutto della sua salvaguardia è giusto parlare 365 giorni l’anno”.

La maggioranza dei partecipanti, coordinati dal responsabile per la Campania Enrico Lupo, si concentrerà al porto a partire dalle ore 10 di domenica 7 giugno, nell’area del molo di levante, per immergersi in una zona posta non distante dalla banchina. Altri volontari saranno invece impegnati a terra, a ridosso di via Calastro. Come avvenuto già in passato, coinvolta nell’iniziativa anche l’amministrazione comunale che, grazie alla ditta incaricata della raccolta dei rifiuti, fornirà guanti e sacchi per depositare quanto recuperato in mare, supportando i partecipanti nella caratterizzazione degli scarti prima del loro regolare smaltimento.

Oltre a Torre del Greco, la manifestazione si terrà anche a Genova, Marina di Pisa, Bari (Torre a mare), Roma-Ostia, Sferracavallo (Palermo), Ancona, Marettimo (Trapani), Lerici (La Spezia), Trapani, Luino Lago Maggiore (Varese), Taranto, Bosa (Oristano) e Messina. A parlare sono i numeri: nel 2025 in acqua sono finiti 2.467 partecipanti, suddivisi in 767 squadre, perché la manifestazione forma delle vere e proprie compagini, il cui unico scopo è quello di recuperare dai fondali il più alto numero di scarti finiti per vari motivi in acqua. Non a caso, sempre lo scorso anno, i rifiuti riportati a galla – divisi quando possibile per frazioni e regolarmente conferiti secondo le disposizioni di legge – sono stati ben 21.939 chili.