Pimonte – Droga e materiale per il confezionamento, arrestato 25enne

I carabinieri della stazione di Pimonte hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio A. A., 25enne della zona, già noto alle forze dell’ordine.

Al momento del controllo è stato trovato in possesso 3 grammi circa di cocaina, materiale per il confezionamento è un bilancino.

Arrestato è ora hai domiciliari in attesa di giudizio.