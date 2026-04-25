I carabinieri della stazione di Pimonte hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio A. A., 25enne della zona, già noto alle forze dell’ordine.
Al momento del controllo è stato trovato in possesso 3 grammi circa di cocaina, materiale per il confezionamento è un bilancino.
Arrestato è ora hai domiciliari in attesa di giudizio.
Cronaca
Pimonte – Droga e materiale per il confezionamento, arrestato 25enne
I carabinieri della stazione di Pimonte hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio A. A., 25enne della zona, già noto alle forze dell’ordine.
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