Napoli – Tentata rapina in concorso con minorenne, fermato 19enne

Per delega del Procuratore della Repubblica si comunica che nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, Ufficio 38°, su richiesta della VII sezione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti di un diciannovenne residente al corso San Giovanni di Napoli, perché indagato del delitto di tentata rapina in concorso con soggetto minorenne.

Le indagini espletate dagli agenti del Commissariato di P.S. Portici Ercolano mediante attività di acquisizione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza comunale e delle attività commerciali della zona ha permesso di ricostruire le fasi del tentativo di rapina, giungendo all’identificazione dell’indagato, che in concorso con un soggetto minorenne attualmente detenuto presso l’IPM di Catanzaro, per lo stesso fatto, la mattina del 17 agosto 2025, alla guida di un motoveicolo, si sarebbe avvicinato all’autovettura condotta dalla vittima, intimando alla stessa di arrestarsi per consegnare i suoi averi. Di fronte al rifiuto dello stesso gli puntavano contro una pistola. La vittima se pur impaurita riusciva ad allontanarsi dal posto con la sua autovettura in direzione opposta e quella di fuga dei due rapinatori

Il provvedimento restrittivo eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione ed i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.