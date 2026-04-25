Castellammare di Stabia – In casa con 32 dosi di droga, arrestata 52enne

I Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio C. A., 52enne della zona, già nota alla forze dell’ordine.

La 52enne, già sottoposta ai domiciliari non molto tempo fa, al momento del controllo è stata trovata in possesso di 28 dosi e 2 pietre di crack, 4 dosi e un panetto di hashish, materiale per il confezionamento e due bilancini. Trovati anche 930euro ritenuti provento dell’attività illecita.

Arrestata è stata sottoposta ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio.