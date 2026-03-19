Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 22enne

Nella giornata di martedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato un seminterrato in uso al predetto dove hanno rinvenuto circa 42 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed un coltello intriso di sostanza stupefacente; inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di 240 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.